ENTRE VOUS ET MOI : LES AIGUILLES, LES FILS etc… SITE DES FRIGOS, 1 avril 2023, Paris. ENTRE VOUS ET MOI : LES AIGUILLES, LES FILS etc… 1 et 2 avril SITE DES FRIGOS L’atelier expose quelques travaux de broderie, patchwork, une robe vintage, une broderie de Lunéville en cours de réalisation : favorisant ainsi les échanges entre vous et moi. Nous vous invitons à faire une étape à l’atelier.

Ce qui est exposé vous offre une diversité d’expressions et j’espère vous rendra sensibles, bavards et curieux des multiples techniques en art textile. Happés par la volonté, le désir de réaliser ce qui était dans notre tête.

De passer d’une idée immatérielle à l’existence réelle, concrète d’un projet. Nous traversons, les élèves et moi, des strates d’émotions parfois inattendues. Le risque, le jeu, le temps de « faire ». Ce temps-là est en dehors du temps. Tout est indispensable pour sublimer le quotidien. Les évènements qui se répètent chaque jour, peuvent être un plaisir, un ennui, un rituel de bien-être. Un jardin en espaliers, une traversée des chutes du Niagara sur un fil tendu au-dessus du quotidien.

Le regard sur l'infini est aussi nécessaire que la vue au travers d'un microscope. Le bouillonnement d'idées, d'actions est aussi nécessaire que les plages de sérénité.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Modélisme couture Marina NICOTRA

