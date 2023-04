Visite guidée du site des Forges de la Hunaudière Site des Forges de la Hunaudière Sion-les-Mines Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite guidée du site des Forges de la Hunaudière Samedi 13 mai, 19h00 Site des Forges de la Hunaudière Réservation obligatoire Visite sur le thème « La Hunaudière après les forges de 1850 à nos jours »

Visite à 19h sur inscription au : 02 40 28 94 29 ou par mail : à contact@lesforgesdelahunaudiere.fr

Visite gratuite

Rendez vous : Parking de la Chapelle Saint Eloi

Renseignements et réservation :

Les Amis des Forges de la Hunaudière – 02 40 28 94 29 ou contact@lesforgesdelahunaudiere.fr

http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr Site des Forges de la Hunaudière La Hunaudière 44590 sion-les-mines Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 © Valery Joncheray

