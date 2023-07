Visite commentée du site des Forges de la Hunaudière Site des Forges de la Hunaudière 44 SION LES MINES Sion-les-Mines Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite commentée du site des Forges de la Hunaudière

Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00

A la découverte de l'histoire des Forges de la Hunaudière

Des bénévoles de l’association des Amis des Forges de la Hunaudière vous feront découvrir l’histoire de ce site industriel métallurgique qui a été un haut lieu de métallurgie en Loire-Atlantique. Vous découvrirez la technique mais aussi l’histoire des hommes et des femmes qui ont participé activement à son développement. Site des Forges de la Hunaudière 44 SION LES MINES La Hunaudière 44590 SION LES MINES Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 94 29 http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr Site métallurgique en activité du milieu XVIe à la fin du XIXe. Quelques bâtiments témoignent encore de cette activité. Les maisons de maître du XVIIe et du début XIXe sont classées monuments historiques, de nombreux autres éléments du site sont inscrits. Site ouvert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

