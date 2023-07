Balade-conférence sur l’histoire des étangs et des paysages anciens de la Brenne Site des Étangs Foucault Rosnay, 17 septembre 2023, Rosnay.

Balade-conférence sur l’histoire des étangs et des paysages anciens de la Brenne Dimanche 17 septembre, 09h30 Site des Étangs Foucault 12 personnes max. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Cette balade emprunte un itinéraire habituellement fermé au public.

L’archéologue du Parc naturel régional de la Brenne nous entrainera dans les prairies et landes de la Réserve Naturelle Régionale, sur les buttons et les digues d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux vieilles interrogations : de quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assaini un marécage hostile et inhabité ?

Site des Étangs Foucault Les Étangs-Foucault 36300 Rosnay Rosnay 36300 Foucault Indre Centre-Val de Loire Ce site de 110 hectares appartient au Parc naturel de la Brenne.

Aujourd’hui espace protégé, il comprend quatre étangs, des prairies gérées de manière extensive par pâturage de bovins et quelques buttons. Son paysage est emblématique de la Brenne et permet de retracer son histoire. Depuis Rosnay, prendre la D15 en direction de Mézières-en-Brenne, à 3 km sur la gauche, aire de stationnement accessible aux bus. Site de l’étang Massé : poursuivre la D15 puis à gauche, la D17a jusqu’au hameau du Blizon. Aire de stationnement située sur la gauche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Parc naturel régional de la Brenne