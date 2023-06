FÊTE COMMUNALE -MONTREUIL SUR LOIR Site des Bretonnières Montreuil-sur-Loir Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-sur-Loir FÊTE COMMUNALE -MONTREUIL SUR LOIR Site des Bretonnières Montreuil-sur-Loir, 8 juillet 2023, Montreuil-sur-Loir. Montreuil-sur-Loir,Maine-et-Loire La fête communale arrive le 8 juillet !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Site des Bretonnières

Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The fête communale arrives on July 8! La Fiesta Mayor se celebrará el 8 de julio Das Gemeindefest kommt am 8. Juli! Mise à jour le 2023-06-24 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Loir Autres Lieu Site des Bretonnières Adresse Site des Bretonnières Ville Montreuil-sur-Loir Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Site des Bretonnières Montreuil-sur-Loir

Site des Bretonnières Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-sur-loir/