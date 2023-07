Un site patrimonial en fête Site départemental des marais de Sacy Saint-Martin-Longueau, 16 septembre 2023, Saint-Martin-Longueau.

Parcourez les Marais de Sacy et découvrez ses multiples richesses, accompagnés de ceux qui la préservent.

Le samedi, de 10 à 18h, rencontrez les acteurs de cette zone humide d’importance internationale labellisée RAMSAR avec des stands du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, du Syndicat Mixte Oise Aronde et du Conservatoire botanique national de Bailleul.

Stands et ateliers à la journée

Les différents stands vous proposeront de nombreuses activités de découverte de la faune, de la flore, dégustation de cuisine végétale, observation des animaux de la mare…

Tout au long du parcours, une exposition de photographies des Marais de Sacy présentera les plus belles espèces des marais.

Toute la journée :

– Découverte des oiseaux à l’observatoire de l’étang du Métro

– Présentation des chevaux camarguais et des buffles d’eau

– Activités de Grimpe à l’arbre !

Le midi, possibilité de restauration sur place au Food Truck la Tartatine (cuisine végétarienne).

Des visites guidées

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme OIse Pays d’Halatte (03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr) pour les visites et ateliers :

-10h30 Visite commentée du marais par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France (Durée 2h30)

-10h-11h15-14h-15h15 Spectacle immersif par le Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres (BILA). Parcourez les espaces boisés et forestiers en totale immersion sonore. Grâce à des casques audio-récepteurs branchés sur la fréquence Schumann, il vous sera alors possible d’errer au milieu des arbres et de les entendre communiquer entre eux. (4 séances, Durée 1h)

-15h Balade à la découverte de la flore exceptionnelle des marais par le Conservatoire botanique national de Bailleul (Durée 2h)

-10h30-15h Ateliers de fabrication de nichoirs par le Conseil départemental (2 séances, durée 1h)

-14h à 17h Atelier découverte de la mare par le CPIE

-11h-14h30 Rallye nature spécial enfants et famille sur le sentier forestier (2 séances, Durée 1 h)

– 20h Balade contée dans les marais (sous réserve) (Durée 2h30)

Le dimanche 17 septembre, rendez-vous pour d’autres activités familiales, sur inscription auprès de l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte (03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr) :

– 9h30 Visite commentée sur l’histoire des marais par l’Association des Amis du Marais de Sacy et alentours (Durée 2h30)

– 10h Sortie de découverte des Champignons par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis (Durée 2h00)

– 10h à 12h Rallye nature spécial enfants et famille sur le sentier forestier

Site départemental des marais de Sacy Chemin de la Route des Flandres – 60700 Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France 03 44 06 65 18 [{« link »: « mailto:tourisme@oise-halatte.fr »}] Espace naturel sensible, propriété du département de l’Oise Entrée du site entre Saint-Martin-Longueau et Les Ageux.

I GUILBERT / CEN HDF