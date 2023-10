Escape Game chez Jeanne d’Arc Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle Catégories d’Évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges Escape Game chez Jeanne d’Arc Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle, 10 novembre 2023, Domrémy-la-Pucelle. Escape Game chez Jeanne d’Arc Vendredi 10 novembre, 18h00 Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Sur réservation au 03.29.06.95.86 I Avec le billet d’entrée du site Pour cela, vous disposez d’une heure, en équipe, afin de résoudre des énigmes, affûter vos sens et éviter les fausses pistes !

Une expérience divertissante, entre amis, en famille ou entre collègues, pour découvrir ou redécouvrir l’univers de Jeanne d’Arc autrement. Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 0329069586 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ La Maison natale de Jeanne d’Arc Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale du 15e siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique. Le Centre « Visages de Jehanne » Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

