Vivez une expérience unique au cœur de l'histoire de Jeanne d'Arc
16 et 17 septembre
Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc
Visite libre ou guidée
La visite peut être libre ou guidée.

Les médiateurs culturels vous accompagnent pour des visites flash qui vous permettent d’avoir les clés pour poursuivre votre visite librement. Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, 88630 Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 03 29 06 95 86 http://www.culture.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ La maison natale de Jeanne d’Arc est une maison du XVᵉ siècle de style médiéval, située à Domrémy-la-Pucelle dans les Vosges en Lorraine. Dans cette maison familiale de la famille d’Arc est née Jeanne d’Arc vers 1412 ; elle y a passé son enfance et y a entendu les voix et contemplé ses premières apparitions. La maison natale de Jeanne d’Arc fut acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840. La maison natale, datée du XVe siècle, se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique. Le Centre « Visages de Jehanne » jouxte cette Maison, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne ». Parkings à proximité du site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lieu: Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc
Adresse: 2 rue de la Basilique, 88630 Domrémy-la-Pucelle
Ville: Domrémy-la-Pucelle
Departement: Vosges

