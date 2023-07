Visites du Site Site de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers Catégories d’Évènement: Cher

Neuvy-Deux-Clochers Visites du Site Site de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers, 16 septembre 2023, Neuvy-Deux-Clochers. Visites du Site 16 et 17 septembre Site de Vesvre Entrée : 3 € Visites libres : vous circulez à votre rythme sur le site et dans la Tour. Les guides présents pourront répondre à vos questions. Site de Vesvre Hameau de la Tour, 18250 Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 79 22 90 http://latourdevesvre.fr Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d’une ancienne demeure seigneuriale dont l’origine remonte au IXe siècle. Motte du IXe siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site voit de nombreux travaux, sur la tour extérieur, la grange et actuellement le colombier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

