Fêtes des Associations Color Run Soirée DJ Site de Tortis – Boulodrome Bon-Encontre, 9 septembre 2023, Bon-Encontre.

Bon-Encontre,Lot-et-Garonne

Randonnée pédestre le matin (Circuits 12,4km et 6km) // Départs : 8h30 et 9h

Fête des associations (stands d’informations, initiations, animations, jeux pour

enfants, mur d’escalade…)

18h15 : Color Run

Soirée dansante avec DJ.

Buvette et restauration (foodtrucks) sur place..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Site de Tortis – Boulodrome Stade R. Lajunie

Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Morning hikes (12.4km and 6km circuits) // Departures: 8.30am and 9am

Fête des associations (information stands, initiations, activities, games for children

climbing wall)

6:15pm: Color Run

Dance party with DJ.

Refreshments and foodtrucks on site.

Paseo matinal (circuitos de 12,4 km y 6 km) // Salidas: 8.30 y 9.00 horas

Fiesta de las asociaciones (puestos de información, presentaciones, animación, juegos de

rocódromo, etc.)

18.15 h: Carrera de colores

Fiesta de baile con DJ.

Refrescos y foodtrucks in situ.

Wanderung am Vormittag (Rundwege 12,4km und 6km) // Abfahrt: 8:30 und 9 Uhr

Fest der Vereine (Informationsstände, Einführungen, Animationen, Spiele für Kinder, etc

kinder, Kletterwand?)

18.15 Uhr: Color Run

Tanzabend mit DJ.

Getränke und Essen (Foodtrucks) vor Ort.

