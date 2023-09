Balade guidée sur le site de Terrenzana. Site de Terrenzana Tallone, 16 septembre 2023, Tallone.

Balade guidée sur le site de Terrenzana. Samedi 16 septembre, 09h00 Site de Terrenzana Sur réservation uniquement auprès de Christine AVIGNON.

A partir de 8 ans, chaussures de marche conseillée, eau, casquette, crème solaire, jumelles.

Lieu de RDV : Parking du site de Terrenzana.

Au belvédère retour en arrière sur l’histoire de la Corse de l’Antiquité à aujourd’hui, avec en visu l’île aux coquillages, le fort de Matra, la tour Génoise de Diane, le plus grand vignoble de Corse et ses plaines fertiles. Sur les rives de l’étang de Diane, explications des activités de pêche et d’élevages des huîtres « nustrale ». A la cabane des bergers nomades, descriptif de sa construction et de la vie des bergers corses au début du XXème siècle. A l’étang de Terrenzana, observation ornithologique.

Sur la côte orientale de la Corse, le site s'articule autour d'un plateau à l'ambiance forestière et comprend la moitié de l'étang de Terrenzana. La particularité du site est la présence d'un maquis haut, ce qui tient de l'exception sur la côte orientale. Ainsi, c'est une succession de petits vallons frais où l'on se promène à l'ombre des bruyères arborescentes et de trouées qui offrent des vues lointaines sur la mer, l'étang de Diana, les coteaux agricoles et les sommets de la Castagniccia.

La part de l’étang de Terrenzana appartenant au Conservatoire du littoral reste très sauvage et l’absence d’exploitation agricole sur le plateau préserve la nappe d’eau des pollutions. Le site comprend, à l’embouchure du Pompugliani, une zone marécageuse d’eau douce,

Sur la rive bordant l’étang de Diana, une cabane de berger a été reconstituée selon les modes de construction typiques de la plaine orientale, en bois et branchages. L’accès au site se fait via une petite route d’accès depuis la T 10, au niveau du fleuve Pompugliani.. Trois aires de stationnement aménagées permettent de rejoindre le sentier d’interprétation et d’accéder ainsi à l’ensemble du site. Le sentier offre à la fois des vues lointaines et des plongées dans les différents milieux naturels. Au belvédère de Pompugliani, des tables de lecture offrent au visiteur une approche patrimoniale et décrivent l’extraordinaire panorama. Réglementation sur les terrains du Conservatoire du littoral : le camping, le bivouac, les feux, les dépôts de déchets et la circulation des véhicules à moteur sont interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Conservatoire du littoral