Pyrénées-Orientales Découvrez une tour du XIe siècle lors d’une visite libre Site de Pujol Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023, Argelès-sur-Mer. Découvrez une tour du XIe siècle lors d’une visite libre 16 et 17 septembre Site de Pujol Gratuit. Entrée libre. Château, bergerie et font d’en Caldava. La tour de Pujol est l’élément principal d’un château qui devient ensuite une « grange » cistercienne de l’abbaye de Fontfroide. Site de Pujol Chemin de la Salanque, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 81 42 74 http://www.argeles-sur-mer.fr Ancien château du XIe siècle inféodé par les comtes du Roussillon à la famille vicomtale de Taxo, il a été cédé à l’abbaye cistercienne de Fontfroide (Aude) au XIIe siècle sous l’autorité de laquelle il est resté jusqu’au XVIe siècle. Il fut par la suite concédé à des particuliers. Il a été racheté par la commune d’Argelès-sur-Mer il y a quelques années. Le monument présente encore d’importants vestiges tels que la grande tour carrée qui servait, à l’origine, de donjon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Site de Pujol
Adresse Chemin de la Salanque, 66700 Argelès-sur-Mer
Ville Argelès-sur-Mer
Departement Pyrénées-Orientales

