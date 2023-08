Antony – vélo école de rentrée Site de prévention routière d’Antony Antony, 9 septembre 2023, Antony.

Antony – vélo école de rentrée 9 septembre – 21 octobre, les samedis Site de prévention routière d’Antony

Lors du premier cours, un atelier est prévu. Ensuite, six séances d’apprentissage vous permettront de devenir progressivement autonome afin de vous déplacer au sein de la circulation et des futures pistes cyclables d’Antony et des alentours !

Pour suivre les cours de la vélo-école, merci de contacter nos bénévoles à antony@mdb-idf.org afin de vous assurer que des places sont encore disponibles. Une fois que cela vous est confirmé, vous pouvez adhérer en sélectionnant la formule « vélo-école » ici.

Site de prévention routière d'Antony
Rue Georges Suant
Antony 92160
Hauts-de-Seine
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

