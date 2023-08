Le mystère du chantier de fouilles des ¿Téki? Site de Porz-Hir Plougrescant Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant Le mystère du chantier de fouilles des ¿Téki? Site de Porz-Hir Plougrescant, 16 septembre 2023, Plougrescant. Le mystère du chantier de fouilles des ¿Téki? 16 et 17 septembre Site de Porz-Hir Entrée libre, site en extérieur non couvert Le voile se lève sur le mystérieux chantier de fouilles de Porz Hir à Plougrescant… Depuis presque deux mois, de nombreux passants se sont étonnés et questionnés face au chantier de fouilles des ¿Téki?.

Après que la presse ait proposé différentes pistes, les journées européennes du patrimoine vont être l’occasion de résoudre cette énigme en présence de Christophe Le Baquer, artiste plasticien. Site de Porz-Hir Porz-Hir, 22970, Plougrescant Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne 06 68 11 09 32 https://www.instagram.com/teki.fouilles.archeologiques https://www.instagram.com/teki.fouilles.archeologiques Sur le site d’un cimetière de bateau, installation artistique recréant un chantier de fouilles qui aurait mis à jour 5 statues totems en granit qui questionnent mystérieusement notre contemporanéité. Parking à côté (avant et après) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Christophe Le Baquer Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Site de Porz-Hir Adresse Porz-Hir, 22970, Plougrescant Ville Plougrescant Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Site de Porz-Hir Plougrescant latitude longitude 48.858866;-3.221425

Site de Porz-Hir Plougrescant Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougrescant/