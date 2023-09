Balade en forêt de Peyssac Site de Peyssac Razac-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Razac-sur-l'Isle Balade en forêt de Peyssac Site de Peyssac Razac-sur-l’Isle, 30 septembre 2023, Razac-sur-l'Isle. Balade en forêt de Peyssac Samedi 30 septembre, 10h00 Site de Peyssac Entrée libre, inscriptions recommandées Lors d’une balade animée ponctuée de découvertes, venez découvrir le site de Peyssac et la biodiversité qui y est installée.

De jeux en ateliers, d’observations en énigmes, vous en saurez plus sur ce site naturel remarquable à découvrir en famille ! Site de Peyssac Razac-sur-l’Isle Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « beleymenature@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00 Pays de Beleyme Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Razac-sur-l'Isle Autres Lieu Site de Peyssac Adresse Razac-sur-l'Isle Ville Razac-sur-l'Isle Departement Dordogne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Site de Peyssac Razac-sur-l'Isle latitude longitude 45.145789;0.608175

Site de Peyssac Razac-sur-l'Isle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/razac-sur-l'isle/