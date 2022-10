Visite guidée « des alpages au musée » Site de Morette Thônes Catégories d’évènement: Haute-Savoie

04-50-33-49-50 http://experience.hautesavoie.fr Le site de Morette comprend le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, le Mémorial départemental de la Déportation et la Nécropole nationale des Glières « Des alpages au musée »

Le Musée de la Résistance haut-savoyarde est installé dans une ancienne ferme d’alpage traditionnelle, construite initialement au Grand-Bornand. En 1963, cette dernière est déplacée sur le site de Morette par les rescapés des Glières afin d’y créer le musée. Plus de 200 ans d’histoire vous attendent!

Visite animée par un spécialiste du patrimoine bâti et un médiateur culturel. Dès 8 ans,

Durée 1 heure

