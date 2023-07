Assos en fête en Pays Foyen 2023 Site de Mézières Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 9 septembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Rencontre, initiations, découverte des associations culturelles, caritatives, sportives et de loisirs du Pays Foyen.

Le 09 Septembre de 10h à 17h30, venez découvrir la richesse du tissu associatif du Pays Foyen en venant à Assos en fête!

RDV au Complexe sportif de Mézières à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. EUR.

Site de Mézières

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet, learn and discover the Pays Foyen’s cultural, charitable, sports and leisure associations.

On September 09 from 10 a.m. to 5:30 p.m., come and discover the Pays Foyen’s rich network of associations at Assos en fête!

Meet at the Mézières sports complex in Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Conozca, infórmese y descubra las asociaciones culturales, benéficas, deportivas y de ocio del Pays Foyen.

El 9 de septiembre, de 10.00 a 17.30 h, venga a descubrir la riqueza asociativa del Pays Foyen en Assos en fête

Cita en el polideportivo de Mézières, en Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Treffen, Einführungen und Entdeckung der kulturellen, karitativen, sportlichen und Freizeitvereine des Pays Foyen.

Entdecken Sie am 9. September von 10 bis 17.30 Uhr die Vielfalt der Vereine im Pays Foyen und kommen Sie zu Assos en fête!

Treffpunkt ist der Complexe sportif de Mézières in Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

