Découverte des Algues Marines Samedi 16 septembre, 13h00 Site de Meneham 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Découverte des Algues Marines sur l’estran à marée basse, suivie d’une dégustation de tartare d’algues. Le point de rendez-vous se situe auprès du four à goëmon sur la dune en contrebas de la maison des douaniers.

Site de Meneham Hameau de Meneham (ou Menez ham) 29890 Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère Bretagne 02 98 83 95 63 http://www.meneham.bzh/ https://www.facebook.com/pg/tourisme.cotedeslegendes.nordbretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 50 32 36 »}, {« type »: « email », « value »: « paganglaz@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr »}] Meneham est un site classé alliant une histoire riche à un décor littoral à couper le souffle. Blotti entre les étonnants amas rocheux de la Côte des Légendes, ce site naturel d’exception ravira les amoureux du patrimoine comme les amateurs de balades au grand air. Au cœur d’un écrin naturel entre plages, dunes et rochers, un pittoresque village de chaumières, aujourd’hui restauré, offre un point de départ idéal pour des balades en famille ou entre amis. Venez découvrir Meneham, porte d’entrée de la Côte des Légendes, ce territoire à la fois sauvage et accueillant qui se cache au nord de Brest. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

© Esther Gouault