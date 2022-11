Festivités du 14 juillet Site de Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Festivités du 14 juillet Site de Mantelot, 14 juillet 2023, Chatillon-sur-loire. Festivités du 14 juillet Vendredi 14 juillet 2023, 19h00 Site de Mantelot Partagez en famille les animations proposées par la commune lors de la fête nationale. Site de Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Les festivités du 14 juillet se déroulent sur le site de Mantelot. L’association l’Artscène organise cette soirée festive

avec restauration et buvette sur place. Au programme : participation de l’Union musicale à 19h, bal populaire, feu d’artifice offert par la municipalité. Accès gratuit.

2023-07-14T19:00:00+02:00

2023-07-14T23:30:00+02:00 pixabay

