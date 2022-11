Brocante, vide-greniers à Mantelot Site de Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Brocante, vide-greniers à Mantelot Site de Mantelot, 13 mai 2023, Chatillon-sur-loire. Brocante, vide-greniers à Mantelot Samedi 13 mai 2023, 06h00 Site de Mantelot Venez chiner en bord de Loire à Mantelot. Site de Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Venez chiner en bord de Loire. Le comité des fêtes Châtillonnais organise un vide-greniers à Mantelot. Restauration et buvette sur place. Les exposants peuvent s’inscrire en contactant le 06 25 54 49 68 et le 07 82 49 23 97.

