Permanences ornitho au bord du Rhône 16 et 17 septembre Site de l’Ile du Beurre – Digue de Condrieu Accès libre

Venez découvrir, lors des permanences ornithos tenues par des bénévoles de l’Île du Beurre et de la LPO, les nombreux oiseaux présents le long du Rhône.

Martine, Lydie, Denis, Bryce et Daniel expliquent aux promeneurs curieux les oiseaux posés sur la réserve (Île du Beurre et Île de la Chèvre) et plaine de Gerbey : la colonie de hérons cendrés, la colonie de Milans noirs, en leur faisant observer par exemple dans leur longue-vue un beau balbuzard pêcheur, une hutte à castor, un martin-pêcheur etc.

Du matériel sur place peut être prêté, mais vous pouvez venir avec vos propres optiques si vous avez.

Point de rendez-vous : RDV sur la ViaRhôna le long du Rhône (accès : depuis le parking Ile du Beurre, suivre la direction de l’Ile du Beurre, passer sous la voie ferrée et continuer tout droit en direction de la Viarhôna le long du Rhône, (ne pas prendre la passerelle à gauche qui va à la Maison d’Accueil de l’Ile du Beurre). Continuer sur 30 mètres après la passerelle.

Site de l’Ile du Beurre – Digue de Condrieu 1 route de Lyon 69420 Tupin et Semons Tupin-et-Semons 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

