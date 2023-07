Visite du patrimoine bâti Site de l’ancien Moulin à eau chassy Catégories d’Évènement: Chassy

Cher Visite du patrimoine bâti Site de l’ancien Moulin à eau chassy, 16 septembre 2023, chassy. Visite du patrimoine bâti 16 et 17 septembre Site de l’ancien Moulin à eau Après la présentation de l’histoire de l’ancien moulin à eau de Chassy promenade dans le village pour découvrir son patrimoine bâti : église du XIIe siècle, presbytère, belle croix de pierre, bâtiment « Mairie-Ecole » de 1852, ensemble « Lavoir-Abreuvoir », anciens commerces, vieilles maisons avec escaliers de pierre…la vie du village au milieu du XXe siècle…fêtes de la Pentecôte… Site de l’ancien Moulin à eau 21 rue de la Mairie, 18800 Chassy chassy 18800 Cher Centre-Val de Loire 06 71 72 12 82 Grand parking privé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Chassy, Cher
Lieu Site de l'ancien Moulin à eau
Adresse 21 rue de la Mairie, 18800 Chassy
Ville chassy
Departement Cher

