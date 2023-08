Visite guidée du Site de La Roche à Jullié Site de la Roche Jullié, 16 septembre 2023, Jullié.

Visite guidée des bâtiments historiques datant du 18ème siècle : moulin-scierie et meule ( huile et chanvre), four à tuiles, séchoir, lavoir, étang.

Exposition d’outils de menuiserie.

Démonstration de travail du bois avec un tour. Exposition-vente de 2 artisans bois et bois-inox.

Site de la Roche 852 Route de La Roche 69840 Jullié Jullié 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Chuzel Gérard