SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES Site de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 10 avril 2024, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-14

20ème édition du Salon du Livre Jeunesse en Erdre et Gesvres.

En 2024, la France accueille les Jeux olympiques. L’occasion de s’intéresser aux multiples représentations du sport dans la littérature jeunesse.

Documentaires, albums, romans, bandes dessinées, théâtre, on retrouve le sport dans toutes les formes de littérature. Au-delà des histoires, il s’agit de découvrir comment le sport jalonne la grande Histoire, les valeurs qu’il véhicule et de porter un regard critique sur son évolution

.

Site de la Papinière

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



