Embarquez avec nous au plus près des métiers de la maintenance et venez découvrir le quotidien de nos agents SNCF Reseau ! Site de la Moutonnerie Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Embarquez avec nous au plus près des métiers de la maintenance et venez découvrir le quotidien de nos agents SNCF Reseau ! 16 et 17 septembre Site de la Moutonnerie Chaussures plates obligatoires. Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 2 septembre 2023​ sur présentation d’un document d’identité officiel

Pendant 2 jours l’Infrapôle Pays-de-la-Loire vous révèle l’envers du décor et vous fait découvrir les métiers de la maintenance et de la sécurité ferroviaire.

Venez à la rencontre de nos équipes en charge de la végétation, qui oscillent entre préservation de l’environnement et performance du réseau, et n’oubliez pas de prendre le temps de tester vos connaissances sur les risques ferroviaires !

Profitez-en aussi pour découvrir nos enjeux de demain et discutez avec nos RH de la pluralité des métiers chez SNCF Réseau !

Alternant entre temps d’échanges et expositions inédites, notre volonté est de partager avec vous notre passion, et pourquoi pas, susciter des vocations!

Site de la Moutonnerie 4 chemin du pont de l’Arche de Mauves, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0613339488 Transport à proximité (Tram 1, arrêt « Moutonnerie »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Manon Palosse