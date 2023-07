Plongez au cœur des métiers techniques de la maintenance et de la sécurité ferroviaire chez SNCF Réseau ! Site de la Moutonnerie Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Plongez au cœur des métiers techniques de la maintenance et de la sécurité ferroviaire chez SNCF Réseau ! Site de la Moutonnerie Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Plongez au cœur des métiers techniques de la maintenance et de la sécurité ferroviaire chez SNCF Réseau ! 16 et 17 septembre Site de la Moutonnerie Chaussures plates obligatoires, présentation d’un document d’identité officiel Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 2 septembre 2023​ Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF Les équipes de l’Infrapôle Pays-de-la-Loire sont ravies de vous accueillir pour vous faire découvrir les coulisses de la sécurité et de la maintenance ferroviaire, partager avec vous leur savoir-faire unique…

Ils exerceront pour vous leurs métiers au grand jour en vous faisant participer à des démonstrations inédites telles que de la soudure sur rail, des opérations de meulage, exposition de train de maintenance et bien d’autres surprises encore ! Site de la Moutonnerie 4 chemin du pont de l’Arche de Mauves, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0613339488 Transport à proximité (Tram 1, arrêt « Moutonnerie ») Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

