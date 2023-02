10km et semi-marathon Jean-Paul Cardineau le 10.04.2023 Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

10km et semi-marathon Jean-Paul Cardineau le 10.04.2023 Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants, 10 avril 2023, Châtellerault. 10km et semi-marathon Jean-Paul Cardineau le 10.04.2023 Lundi 10 avril, 07h30 Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Course pédestre de 10 et 21Km à Chatellerault Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants 3 rue clément krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “mailto:didier.pineau86@free.fr”}] Le 10 km et le semi-marathon sont ouverts aux handisports et sont

qualificatifs pour les Championnats de France. Trois courses adultes (10 km et Semi-marathon)

avec le même lot à chaque participant

et une remise de récompenses à partir de 11h45 Départ sur le site de la Manufacture d’Armes

8h55 : Handisports

9h00 : 10 km (de cadet à master)

9h00 : Semi-Marathon (de junior à master) Contact : Didier PINEAU didier.pineau86@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T07:30:00+02:00

2023-04-10T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Adresse 3 rue clément krebs Ville Châtellerault lieuville Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Châtellerault Departement Vienne

Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

10km et semi-marathon Jean-Paul Cardineau le 10.04.2023 Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants 2023-04-10 was last modified: by 10km et semi-marathon Jean-Paul Cardineau le 10.04.2023 Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants Site de la manufacture (skate park, musée, patinoire), Place des résistants 10 avril 2023 Châtellerault musée patinoire Place des résistants Châtellerault Site de la manufacture (skate park

Châtellerault Vienne