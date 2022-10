ZOOM INDUSTRIE – À la rencontre du secteur et de ses opportunités ! Site de la Manu_Bâtiment 208 Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

ZOOM INDUSTRIE – À la rencontre du secteur et de ses opportunités ! Site de la Manu_Bâtiment 208, 18 octobre 2022, Châtellerault. ZOOM INDUSTRIE – À la rencontre du secteur et de ses opportunités ! 18 – 21 octobre Site de la Manu_Bâtiment 208

Ouvert à tout public, sur inscription

L’industrie représente un fort potentiel de recrutement, d’autant plus sur le bassin châtelleraudais. ZOOM INDUSTRIE est l’événement auquel s’inscrire pour trouver votre solution dans ce secteur. Site de la Manu_Bâtiment 208 Rue Jean Monnet 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.missionlocalenordvienne.fr/zoom-industrie-2022/ »}, {« link »: « mailto:erip-chatelleraudais@mlnv.fr »}, {« link »: « https://www.missionlocalenordvienne.fr/erip-espace-regional-dinformation-de-proximite/ »}] L’industrie recrute, et d’autant plus sur le bassin d’emploi châtelleraudais ! Ses métiers sont aussi en évolution constante grâce aux évolutions technologiques. Que ce soit par simple curiosité, ou parce que vous avez concrètement un projet d’emploi dans ce secteur, ZOOM INDUSTRIE est l’événement auquel s’inscrire pour trouver votre solution. ZOOM INDUSTRIE, c’est quoi ? Un événement sur 4 jours proposé à Châtellerault Des ateliers et jeux interactifs pour tester les métiers de l’industrie

Des temps d’information sur les formations et les besoins en recrutement dans ce secteur

Des rencontres avec des employeurs qui recrutent ! Quel que soit votre âge ou votre situation, l’événement est gratuit et ouvert à tout public !

Réunion d’information, visite d’exposition, escape game, rencontre avec entreprises … Inscrivez-vous aux moments les plus adaptés à vos envies et à vos besoins, nous aurons plaisir à vous accueillir ! Ce sera aussi l’occasion de décrocher un contrat, les employeurs présents n’attendent plus que vous ! Vous avez donc RDV au ZOOM INDUSTRIE

les 18, 19, 20 et 21 Octobre 2022

Au Bâtiment 208, Rue Jean Monnet 86100 CHÂTELLERAULT Pour découvrir le programme complet : www.missionlocalenordvienne.fr/zoom-industrie-2022/

—- Le mardi 18 octobre, 14h – 15h :

Réunion d’information sur le fonctionnement et les conditions de recrutement avec Randstad InHouse. Le mercredi 19 octobre, 9h30 – 12h ou 14h – 16h30 :

Visite de l’exposition de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Escape game animé par l’UIMM Poitou-Charentes

Quizz sur le bassin d’emploi et les métiers autour de l’industrie Le jeudi 20 octobre, 9h – 12h :

Présentation « Comment se former sur le territoire ? »

Créneaux de 30 minutes à 1h avec l’IUT, l’AFPA, Le Lycée Le Verger, l’UIMM Le jeudi 20 octobre, 14h – 16h30 :

Présentation du bassin d’emploi de Grand Châtellerault (besoins, perspectives, métiers en devenir)

Animé par Élodie RIVET de l’Agence Partnaire et Laurence BERTRAND de la Pépinière d’entreprises de Châtellerault Le vendredi 21 octobre, 9h – 12h :

Rencontre avec des entreprises du territoire qui recrutent : leurs activités, leurs métiers, les conditions de travail, les méthodes de recrutement.

Créneaux de 30 minutes, 5 entreprises présentes. — Attention : il est nécessaire de s’inscrire sur les événements.

Pour s’inscrire : erip-chatelleraudais@mlnv.fr ou 05 49 20 04 20 *** L’action ZOOM INDUSTRIE est organisée par l’eriP du Pays Châtelleraudais, en collaboration avec Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault. De nombreux acteurs du territoire experts de l’orientation, de la formation et de l’emploi, sont aussi mobilisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T14:00:00+02:00

2022-10-21T12:00:00+02:00 ERIP du Pays Châtelleraudais – Mission Locale Nord Vienne

Détails Catégories d'évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Site de la Manu_Bâtiment 208 Adresse Rue Jean Monnet 86100 Chatellerault Ville Châtellerault

