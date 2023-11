Salon des métiers d’art Site de la Manu Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Salon des métiers d’art Site de la Manu Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault. Salon des métiers d’art 18 et 19 novembre Site de la Manu Entrée libre Le salon des métiers d’art, organisé par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) est l’occasion de découvrir les nouvelles créations présentées par des artisans d’art du territoire : tapissier, vitrailliste, couturière, ébéniste, verrier, bijoux, ferronnerie, créations en cuir…

Entrée libre samedi 18 novembre de 14h à 19h et dimanche 19 novembre de 10h à 18h. Site de la Manu 1 rue jean monnet Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

salon artisan d'art

