Tennis de Table Site de la Manu Châtellerault

Vienne Tennis de Table Site de la Manu Châtellerault, 16 août 2023, Châtellerault. Tennis de Table 16 – 25 août Site de la Manu Sur réservation, tenue et chaussures de sport adapté (short de préférence), prévoir une gourde d’eau, accompagné d’un adulte Séances d’initiation avec des situations d’animations ludiques Site de la Manu 1 rue jean monnet Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ici-l-ete/reserver-une-animation-sport-activite-pleine-nature/?id_thematique=tennis_table »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T09:00:00+02:00 – 2023-08-16T10:30:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T10:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne

Lieu
Site de la Manu

Adresse
1 rue jean monnet Chatellerault

Ville
Châtellerault

Departement
Vienne

Age min
8

Age max
16

