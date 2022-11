Le Solstice de la Glisse Site de la Manu Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Solstice de la Glisse Site de la Manu, 21 décembre 2022, Châtellerault. Le Solstice de la Glisse Mercredi 21 décembre, 14h00 Site de la Manu

Gratuit

Démonstrations sur le skatepark et Parcours Ice-cross à la patinoire. Site de la Manu Allée du jardin du directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine SOLSTICE DE LA GLISSE À partir de 14h :

Démonstrations sur le skatepark avec animation DJ.

Émission radio en direct avec Pulsar. À partir de 17h30 :Parcours ice-cross à la patinoire avec animation DJ

De 22h à 23h: Patinage libre Restauration sur place : Foodtrucks. Grand Atelier ouvert en nocturne jusqu’à 21h.

