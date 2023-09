Découverte de la tourbière de Commeauche Site de la Lambonnière Feings, 4 novembre 2023, Feings.

Feings,Orne

L’objectif de ces chantiers est de protéger les milieux ou des espèces remarquables sur des sites propriétés de l’association ou gérés par le conservatoire des espaces naturels de Normandie.

Que ce soit pour une heure ou pour la journée entière, chaque participation est utile. Pas besoin de qualifications particulières, le technicien référent ou le conservateur bénévole du site seront là pour vous guider et vous fournir les outils nécessaires..

2023-11-04 09:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Site de la Lambonnière

Feings 61400 Orne Normandie



The aim of these workcamps is to protect environments or remarkable species on sites owned by the association or managed by the Conservatoire des espaces naturels de Normandie.

Whether it’s for an hour or a whole day, every contribution is worthwhile. You don’t need to have any particular qualifications: the technician in charge or the volunteer curator of the site will be there to guide you and provide you with the necessary tools.

El objetivo de estos campos de trabajo es proteger entornos o especies notables en lugares propiedad de la asociación o gestionados por el Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie.

Ya sea durante una hora o un día entero, toda contribución es buena. No es necesario tener ninguna cualificación particular; el técnico responsable o el voluntario encargado de la conservación del lugar estarán ahí para guiarle y proporcionarle las herramientas que necesite.

Ziel dieser Workcamps ist der Schutz von Lebensräumen oder bemerkenswerten Arten an Standorten, die dem Verein gehören oder vom Konservatorium für Naturräume der Normandie verwaltet werden.

Ob für eine Stunde oder den ganzen Tag, jede Teilnahme ist hilfreich. Besondere Qualifikationen sind nicht erforderlich. Der zuständige Techniker oder der ehrenamtliche Naturschützer des Gebietes werden Sie anleiten und Ihnen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellen.

