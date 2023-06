Cirque d’été – La Route des Saltimbanques (résidence d’action culturelle territoriale) Site de la Halle couverte Vannes-le-Châtel, 26 juillet 2023, Vannes-le-Châtel.

Cirque d’été – La Route des Saltimbanques (résidence d’action culturelle territoriale) 26 et 27 juillet Site de la Halle couverte 8 euros tarif unique / 6€ moins de 12ans – demandeurs d’emploi

18h00 : ouverture du site

19h00 :Spectacle des jeunes de la Route des Saltimbanques, spectacle préparé pendant la « colo cirque »

20h00 – 20h45 : Petite restauration possible sur place.

20h45 : Angèle par la Cie Marcel et ses drôles de femmes.

Du hula-hoop et du chant en k-way.Le k-way c’est au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne l’attend pas.Une parenthèse cirque sur la surprise.

La surprise comme une attaque inopinée de la vie.Celle qui bouleverse notre parcours et nous rend différent. Laissons-nous surprendre par la vie, jouons à vivre; à être ce que l’on désire être: là, maintenant, tout de suite. Le plaisir dans la réussite comme dans l’échec; c’est ici même que résident les surprises qui nous attendent. Est-ce qu’on peut vaincre d’un sourire toutes les agressions surprises de l’existence?

Peut-on réellement tout transformer quand la surprise vient s’abattre sur nous ?

Site de la Halle couverte 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 26 08 71 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:30:00+02:00 – 2023-07-26T22:00:00+02:00

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00

©Emilien.Janneteau