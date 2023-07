« Cirque d’été » La Route des Saltimbanques (action culturelle territoriale) suivi de BAÏNA[NA] par la Cie Le G.Bistaki Site de la Halle couverte Vannes-le-Châtel, 26 juillet 2023, Vannes-le-Châtel.

« Cirque d’été » La Route des Saltimbanques (action culturelle territoriale) suivi de BAÏNA[NA] par la Cie Le G.Bistaki Mercredi 26 juillet, 19h00 Site de la Halle couverte 8 euros tarif plein/ 6€ moins de 12 ans et demandeurs d’emploi

Le Théâtre de Cristal présente ses soirées « Cirque d’été » : temps de restitution des créations faites avec les enfants pendant les 3 semaines de colo cirque, suivi d’un spectacle par une compagnie circassienne invitée.

Participation 8€ (6€ tarif réduit), sur réservation.

18h00 : ouverture du site

19h00 :Spectacle des jeunes de la Route des Saltimbanques, spectacle préparé pendant la « colo cirque »

20h00 – 20h45 : Petite restauration possible sur place.

21h00 : BAÏNA[NA] par la Cie Le G.Bistaki.

Vêtus de costumes blancs, armés de pelles à neige, le maïs comme matière à penser, ces quatre hommes nous invitent à traverser les lieux comme des époques dans un étonnant voyage chorégraphique et musical.

Satire intemporelle de notre rapport à l’argent et au pouvoir, il donne à voir les évolutions relationnelles de personnages confrontés à une abondante source d’or jaune… qui va tour à tour les mener au plaisir, à l’extase, à la jalousie, et finalement à leur perte.

Ni tout à fait cirque, ni uniquement danse, le langage du G.Bistaki se situe à la croisée des arts et revendique la rencontre des disciplines. L’utilisation du jonglage, du théâtre ou de la danse alimente un langage commun qui fait naître des situations parfois foutraques, souvent absurdes où la dérision et le rire l’emportent. Une fresque sociale grinçante, onirique et absurde de notre monde contemporain.

