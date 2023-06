Animations Grotte de Choranche Site de la grotte de choranche Choranche, 16 septembre 2023, Choranche.

Animations Grotte de Choranche 16 et 17 septembre Site de la grotte de choranche entrée libre, à réaliser en complément d’une visite guidée

Des animations multiples rythment les Journées du Patrimoine 2023 à la Grotte de Choranche !

Programme à venir courant été 2023.

Site de la grotte de choranche BP7, 38680 Choranche Choranche 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476360988 http://www.choranche.com Situé au cœur des gorges de la Bourne (3* au guide Michelin), le site de Choranche vous offre un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Bourne et les falaises de Presles ! Sur un parcours aménagé au fil de deux rivières souterraines, découvrez la Grotte de Choranche, où les lumières s’illuminent au rythme de vos pas ! Rencontrez le protée, animal cavernicole, rescapé du temps des dinosaures. Une mise en scène du monde souterrain, avec des jeux de lumières et de couleur, spectacle son et lumière à chaque visite qui enchantera petits et grands ! Parcours horizontal et très accessible, visite guidée, environ 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Grotte de Choranche