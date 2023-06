Projection plein air : Nos jours heureux I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Site de la Garenne I Labbeville Labbeville, 9 juillet 2023, Labbeville.

Projection plein air : Nos jours heureux I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Dimanche 9 juillet, 19h00 Site de la Garenne I Labbeville Entrée libre

Le Vexin fait son cinéma à Labbeville ! Projection à 22h30 du film « Nos jours heureux » d’Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry,Omar Sy.

19h : Conférence de la romancière Bordetella Pertussis qui présentera ses livres basés sur l’histoire locale

20h30 : Repas partagé avec baraque à frites

21h30 : Jeux de société et jeux anciens

22h30 : Projection du film Nos jours heureux

Comédie – 2006 – Durée : 1h43

Synopsis : Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clé ! Il se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T19:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

