« À l’assaut de la Forteresse ! » une visite guidée dans l’ancienne résidence des comtes de Toulouse Samedi 16 septembre, 10h30 Site de la Forteresse Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Avant d’être le siège d’une sénéchaussée administrant les possessions royales dans le Midi, la forteresse de Beaucaire fut d’abord la résidence des comtes de Toulouse. Ayant subi de nombreux assauts destructeurs, tel le siège de 1216, épisode marquant de la croisade albigeoise, la forteresse livre encore de beaux vestiges témoins de son lointain et glorieux passé.

Site de la Forteresse Place Raimond VII, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Mas Chambourdon Gard Occitanie Le site de la forteresse est un pôle culturel regroupant, sur un espace protégé, les vestiges monumentaux du château médiéval et le musée d'histoire et d'archéologie où vous pourrez découvrir la longue et riche histoire de la ville de Beaucaire.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

