Spectacle « La Folle Allure » – Cie La Folle Allure – Cirque des Routes Dimanche 17 septembre, 16h00 Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Entrée libre

Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie à raconter, un cirque à déployer. Que la magie commence ! Une folie douce habite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo, entre acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et laissent place à un jeu de confiance solide et cruel.

Au bord de l’impossible et de l’imaginaire, c’est un morceau de vie qui défile sous nos yeux, tout droit sorti du coffre à jouets de notre enfance. « La Folle Allure » nous parle de prouesse, de petits riens, de force et de mise à nue, de douleur et de souffle coupé, de confidence, de jeu et de fugue, à folle allure.

De et par Gaëlle Estève et Guillaume Balès.

Aide à la création : région des Pays de la Loire.

Coproductions : cité du cirque Marcel Marceau, espace périphérique.

Soutiens : école nationale des arts et du cirque Piste d’Azur, académie Fratellini, Gare à Coulisses. Crédit photo : Journi Lhalainen.

Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Site de la Forge Neuve, Moisdon la Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:50:00+02:00

