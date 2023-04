Fête de la nature – Site de la Forge à Moisdon-la-Rivière (44) Site de la Forge à Moisdon-la-Rivière, 20 mai 2023, Moisdon-la-Rivière.

Fête de la nature – Site de la Forge à Moisdon-la-Rivière (44) Samedi 20 mai, 09h00 Site de la Forge à Moisdon-la-Rivière Gratuit et inscription

Rendez-vous à 9h, le samedi 20 mai 2023 au site de la Forge à Moisdon-la-Rivière devant le Musée.

Le matin :

Promenons-nous dans les bois et les landes à l’écoute des oiseaux; découvrons leur ramage et leur plumage.

Cette sortie sera accompagnée par Patrick Berthelot, ornithologue à la LPO, et Isabelle Paillusson et Jocelyne Gastineau bénévoles de Bretagne Vivante.

Le midi: Prévoir un pique-nique !

Pour ceux qui le souhaitent, il y a une crêperie-pizzéria sur le site https://www.lesforges-creperie-pizzeria.fr/ ).

L’après-midi:

A 14h, Ronan, historien des Amis de La Forge, nous fera voyager au temps où l’activité des Forges était prospère.

La visite du Musée complétera la journée pour ceux qui le souhaitent. Il est principalement consacré à l’activité des Forges du pays de Châteaubriant; Et dans l’espace d’exposition temporaire, l’expo-photos « Reportage en terre humide » (visible jusqu’au 11 juin) nous plonge dans la vie riche et secrète d’une zone humide.

Sur inscription à chateaubriant@bretagne-vivante.org ou à vie.associative.nantes@bretagne-vivante.org

Renseignements: 06 69 50 04 14

Site de la Forge à Moisdon-la-Rivière Rue Forge la Coquette, 44520 Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T09:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

