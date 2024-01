7E FESTIVAL LABEL GUIT’ART – CALI – LES INNOCENTS – LES FATALS PICARDS SITE DE LA CHENAIE Esquelbecq, samedi 15 juin 2024.

7E FESTIVAL LABEL GUIT’ARTCALI, LES INNOCENTS, LES FATALS PICARDS sont les têtes d’affiche du 7me Label Guit’art.COLDPLAYED (Tribute to Coldplay), LE PIED DE LA POMPE et GAELLE BUSWEL complètent un plateau d’une variété et d’une qualité exceptionnelles !Programme de la journée du samedi 15 juin (16h-01h), site de la Chênaie d’ESQUELBECQ (59) :16h : Gaëlle BUSWEL 17h20 : Les INNOCENTS 18h40 : Le PIED DE LA POMPE 20h : Les FATALS PICARDS 21h 30 : COLDPLAYED (Tribute to Coldplay)23h : CALI 2 scènes de concert. 9 heures de concert pour 22€ SEULEMENT ! Un éco gobelet offert à chaque festivalier, une guitare à gagner (remise sur scène par CALI). Expo de lutherie, de peintures de guitaristes ou de guitare, de photos des 6 festivals Label Guit’art précédents. Artistes de rue. Stands assos culturelles. Restauration, buvettes (frites, foodtrucks, bières…) Ambiance festival d’exception !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 16:00

SITE DE LA CHENAIE RUE DES CHÊNES 59470 Esquelbecq 59