BIP Danse extérieure Site de la Chassagne Videix, 20 juillet 2023, Videix.

Videix,Haute-Vienne

Cette série d’improvisations laisse la danse émerger en direct et in situ. Danses d’extérieur est un événement unique à chaque fois. Il s’inspire des lieux et révèle des espaces, des habitudes, des élans, des histoires. Carine Desset propose de vivre une expérience de danse délicate et sensible, au plus près de nos espaces de vie, de nos espaces imaginaires.

Entrée libre – réservation conseillée auprès de La Mégisserie.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Site de la Chassagne

Videix 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This series of improvisations lets dance emerge live and in situ. Danses d?extérieur is a unique event every time. It is inspired by places, revealing spaces, habits, impulses and stories. Carine Desset offers a delicate, sensitive dance experience, as close as possible to our living spaces, our imaginary spaces.

Free admission – booking recommended at La Mégisserie

Esta serie de improvisaciones permite que la danza surja en directo e in situ. Danses d’extérieur es cada vez un acontecimiento único. Se inspira en lugares y revela espacios, hábitos, impulsos e historias. Carine Desset ofrece una experiencia de danza delicada y sensible, lo más cerca posible de nuestros espacios vitales y de nuestros espacios imaginarios.

Entrada gratuita – se recomienda reservar con La Mégisserie

Diese Reihe von Improvisationen lässt den Tanz live und in situ entstehen. Danses d’extérieur ist jedes Mal ein einzigartiges Ereignis. Es lässt sich von Orten inspirieren und enthüllt Räume, Gewohnheiten, Impulse und Geschichten. Carine Desset schlägt vor, eine zarte und sensible Tanzerfahrung zu machen, die unseren Lebensräumen und unseren imaginären Räumen am nächsten kommt.

Eintritt frei – Reservierung bei La Mégisserie empfohlen

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Porte Océane du Limousin