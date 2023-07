Location de pédalos sur le plan d’eau de la Guerlie Site de La Chassagne Videix, 1 juillet 2023, Videix.

L’association « Valois 16-87 » propose pour cet été, du 1 juillet au 31 août, de 13h30 à 19h30, la location de pédalos sur le plan d’eau de la Guerlie, à la plage Chassagne de Videix. La balade en pédalos est en totale liberté, permettant ainsi de profiter au mieux de la qualité du site. La location se fait par heure, et implique des consignes de sécurité qui seront énoncées au départ de la balade..

The « Valois 16-87 » association is offering pedal-boat hire this summer, from July 1 to August 31, from 1.30 pm to 7.30 pm, on the Guerlie lake at the Chassagne beach in Videix. Pedal-boat rides are completely free, allowing you to make the most of the site’s quality. Hire is by the hour, and safety instructions will be given at the start of the trip.

La asociación « Valois 16-87 » propone este verano el alquiler de pedalós, del 1 de julio al 31 de agosto, de 13.30 a 19.30 h, en el lago de Guerlie, en la playa de Chassagne, en Videix. Los pedales son totalmente gratuitos, por lo que podrá disfrutar al máximo de la calidad del lugar. El alquiler se efectúa por horas y las instrucciones de seguridad se darán al inicio del recorrido.

Der Verein « Valois 16-87 » bietet diesen Sommer vom 1. Juli bis 31. August von 13:30 bis 19:30 Uhr den Verleih von Tretbooten auf der Wasserfläche von La Guerlie am Strand Chassagne in Videix an. Die Fahrt mit den Tretbooten ist völlig frei, so dass Sie die Qualität des Ortes optimal nutzen können. Der Verleih erfolgt stundenweise und beinhaltet Sicherheitshinweise, die zu Beginn der Fahrt bekannt gegeben werden.

