Visites guidées découverte de la Chartreuse 14 et 15 octobre Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez Réservation conseillée

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, les visites guidées du Site sont gratuites. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir l’histoire singulière de la construction de ce lieu exceptionnel.

La bonne idée ? Visiter le Site dimanche pendant que vos enfants participent à l’atelier « Dedans-dehors » et partagez vos découvertes sur la Chartreuse avec eux !

Sainte-Croix-en-Jarez est un lieu insolite, un cas unique : une chartreuse devenue village ! C'est ce qui en fait la singularité et l'identité. Marqué par 500 ans de présence monastique dont les maîtres-mots étaient « Prière, Solitude et Silence », le Site s'est ouvert par la volonté du peuple et la force de la Révolution. De nouveaux habitants ont investi les lieux, transformant cette retraite réservée à quelques privilégiés en un village vivant et ouvert sur le monde. Aujourd'hui encore, si les cartusiens* apprécient la quiétude de cette pépite cachée au cœur du massif du Pilat, ils accueillent à bras ouverts les visiteurs curieux, impressionnés et respectueux de ce Site si singulier.

