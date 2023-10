Atelier scolaire « Architecture et mathématiques » Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez, 13 octobre 2023, Sainte-Croix-en-Jarez.

Atelier scolaire « Architecture et mathématiques » Vendredi 13 octobre, 09h30, 13h00 Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez Ateliers proposés dans le cadre de « Lever les yeux » à deux classes de CM1-CM2 déjà sélectionnées.

L’architecture, c’est mathématique ! Deux classes de CM1-CM2 découvrent la Chartreuse et y découvrent des lignes, des formes et des détails à observer et à reproduire. L’occasion de s’initier aux principes de construction, de planification et de voir autrement les mathématiques ! Pendant 2h30, les élèves expérimentent là l’aide de nombreux matériaux et supports.

Cet atelier est imaginé par l’association Archilude, les conseillères pédagogiques de l’Education nationale et le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez pour être intégré ensuite à un parcours EAC Architecture plus large, disponible sur Adage en 2024.

Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes 42800 Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477202081 https://chartreuse-saintecroixenjarez.com/ https://www.facebook.com/tourismechartreuse/ Sainte-Croix-en-Jarez est un lieu insolite, un cas unique : une chartreuse devenue village ! C’est ce qui en fait la singularité et l’identité. Marqué par 500 ans de présence monastique dont les maîtres-mots étaient « Prière, Solitude et Silence », le Site s’est ouvert par la volonté du peuple et la force de la Révolution. De nouveaux habitants ont investi les lieux, transformant cette retraite réservée à quelques privilégiés en un village vivant et ouvert sur le monde. Aujourd’hui encore, si les cartusiens* apprécient la quiétude de cette pépite cachée au cœur du massif du Pilat, ils accueillent à bras ouverts les visiteurs curieux, impressionnés et respectueux de ce Site si singulier. Parking visiteurs. Stationnements réservés pour les cars. Borne de recharge pour voitures électriques. Le Site de la Chartreuse n’est pas desservi par les transports en communs. Pensez à covoiturer !

