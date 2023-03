Journée internationale des forêts : Randonnée Spectacle Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Saint-Géraud-de-Corps Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Géraud-de-Corps . Journée internationale des forêts sur le site de la charbonnière. Comme en 2022, le site de la charbonnière. Patrimoine paysan du Landais participera à la journée internationale des forêts. La manifestation aura lieu le samedi 25 Mars à 14H avec : une randonnée spectacle autour de la nouvelle de Jean Giono « L’homme qui plantait des arbres » .

Randonnée spectacle de la compagnie Nordack en 4 étapes . RDV à 13H45 , Place de l’église de Saint Géraud de Corps. Un accompagnateur vous prendra en charge et vous conduira vers la 1ère halte.

+33 6 81 41 75 60

