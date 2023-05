Fête de la salade Site de la Belle-Arche, 28 mai 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Fête de la salade Dimanche 28 mai, 06h00 Site de la Belle-Arche Entrée libre, sur inscription pour les exposants.

Venez profiter de toutes sortes de salades et de légumes provenant de nos producteurs et maraîchers locaux, mais aussi d’un grand vide-greniers avec quelques centaines d’exposants particuliers ! Le tout en profitant d’animations musicales et d’un point de restauration.

Entrée gratuite.

Tarifs exposants : 15 € (5 mètres et une voiture) ; 25 € (10 mètres et 2 voitures ou une voiture avec remorque) ; 35 € (15 mètres).

Inscription et règlement au siège du Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC au stade du Grand Clos, situé place de la salle des fêtes.

Site de la Belle-Arche Place de la Belle-Arche, 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.70.37.75.88 »}, {« type »: « email », « value »: « saintpryvefoot@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 51 85 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T06:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

2023-05-28T06:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

fête brocante

Club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire