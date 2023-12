Festival des Vieilles Charrues Site de Kerampuilh Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 15:00:00

fin : 2024-07-12 . 32 édition du festival des Vieilles Charrues !

Découvrez sur la programmation du vendredi 12 juillet sur l’affiche en photo.

Rendez-vous également sur le site internet de l’association des Vieilles Charrues et sur sa page Facebook (liens en bas, à droite). Infos pratiques :

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, l’Office de tourisme publie chaque année une base de données Hébergements sur son site internet. Vous y trouverez tous types d’hébergements : officiels avec les chambres d’hôtes, gîtes… et occasionnels avec les propositions de logements des Carhaisiens qui ouvrent leurs portes spécialement pour le festival : maisons, jardins ou terrains à louer…

L’Office de tourisme publiera également les horaires de trajet des navettes circulant pendant le festival et d’autres informations pratiques, peu de temps avant le début du festival. .

Site de Kerampuilh

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

