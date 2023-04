Visite du Centre d’Interprétation de l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne

Visite du Centre d’Interprétation de l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee, 10 mai 2023, Saulgé . Saulgé ,Vienne , Visite du Centre d’Interprétation de l’Ecomusée 86500 saulgé site de Juillé Ecomusee Saulgé Vienne site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé

2023-05-10 – 2023-05-10

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé

Saulgé

Vienne . Le parcours culturel de l’Écomusée permet de comprendre comment les hommes de ce territoire ont vécu et vivent aujourd’hui. Parcours sur 10 salles avec des thèmes variés comme l’évolution de l’agriculture, des paysages, l’artisanat, histoire de notre alimentation… En famille, n’hésitez pas à profiter du jeu « on a volé un Rossignol » pour une découverte ludique du site. (labellisé Expériences Famille par le département). Expositions temporaires « le bois et les hommes » du 10 mai au 30 juin et du 1er juillet au 8 octobre « vers une alimentation saine et durable » Le parcours culturel de l’Écomusée permet de comprendre comment les hommes de ce territoire ont vécu et vivent aujourd’hui. Parcours sur 10 salles avec des thèmes variés. Découverte ludique possible. Ecomusée du Montmorillonnais

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Saulgé, Vienne Autres Lieu Saulgé Adresse Saulgé Vienne site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Ville Saulgé Departement Vienne Tarif Lieu Ville site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé

Saulgé Saulgé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulge /

Visite du Centre d’Interprétation de l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee 2023-05-10 was last modified: by Visite du Centre d’Interprétation de l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee Saulgé 10 mai 2023 86500 saulgé site de Juillé Ecomusee Saulgé Vienne site de Juillé Ecomusee Saulgé vienne

Saulgé Vienne