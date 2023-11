NICHOIR EN VANNERIE site de Juillé Ecomusee Saulgé, 25 novembre 2023, Saulgé.

NICHOIR EN VANNERIE Samedi 25 novembre, 10h00 site de Juillé Ecomusee inscription obligatoire, 30 €/pers

Stage d’une journée à L’Écomusée en vannerie pour créer un nichoir. Nous vous proposons de profiter de l’automne pour vous initier à la

vannerie buissonnière. En utilisant les ressources de la nature, notamment les haies autour du site de l’Ecomusée à Juillé, vous vous pourrez ainsi créer un nichoir en vannerie. Stage encadré par Franck.

Inscription obligatoire (nombre des places est limité à 8 pers) Prévoir votre pique-nique (salle chauffée et équipée)

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-49-91-02-32 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

vannerie stage

ecomusee