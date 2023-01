Stage d’une journée en vannerie aléatoire avec l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee, 25 février 2023, Saulgé.

Stage d’une journée en vannerie aléatoire avec l’Ecomusée Samedi 25 février, 09h00 site de Juillé Ecomusee

45 €/personne et sur réservation OBLIGATOIRE

Envie d’1atelier de vannerie aléatoire? le stage à l’Ecomusée comprend 1 balade reconnaissance des végétaux, puis réalisation en salle d’une corbeille .Vous repartez avec votre ouvrage. Réservation

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ecomusee.mrc86@laposte.net »}]

Envie de participer à une journée sur le thème de la vannerie aléatoire ? Facette parmi les plus primitives de la vannerie, elle permet une bonne approche des plantes propices à être tressées. La journée se fera en deux temps : tout d’abord une balade de reconnaissance des végétaux, puis une phase de création en intérieur, pendant laquelle vous réaliserez une corbeille et des cordelettes pour la suspendre. À l’issue de ce stage vous repartirez avec votre ouvrage.

Si avez des gants, un sécateur, un couteau n’hésitez pas les apporter.

Remarque : Le stage commencera donc par une balade, veuillez prévoir une tenue adaptée et pour le déjeuner chacune, chacun amène de quoi manger en mode repas partagé.

Tarif : 45 €/personne

Date et horaires : le 25 février 23 de 9h00 à 12h et de 13h à 16h30 (environ).

Lieu : Ecomusée du Montmorillonnais, site de Juillé, Saulgé 86500

Inscription et réservation obligatoire jusqu’au 22/02/22 :

Ecomusée du Montmorillonnais

Tel : 05-49-91-02-32 ou ecomusee.mrc86@laposte.net



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-02-25T16:30:00+01:00

Gauthier Van SMEVOORDE